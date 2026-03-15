L'incidente nel Salernitano

Non dovevano neanche passare di lì Michele Pirozzi, 29 anni, e Maria Magliocco, 24, le due vittime dell’incidente stradale verificatosi lungo le strade di Montecorice, nel Salernitano. La coppia era a bordo di una Volkswagen Polo che, dopo l’impatto con un furgone Citroën Jumper, ha sfondato il guardrail rotolando in una scarpata a picco sul mare per circa 200 metri. Per loro – che sono stati sbalzati fuori dall’abitacolo – non c’è stato nulla da fare.

Il tragico incidente

A risultare fatale l’impatto con un furgone Citroën Jumper il cui conducente, un pasticciere 42enne del posto che rientrava dal lavoro, è risultato positivo al test anti droga. L’uomo ha riportato ferite lievi ed è stato medicato dal personale del 118. La sua posizione è ora al vaglio dell’autorità giudiziaria.

I due giovani – residenti a Capaccio Scalo – poco prima dell’incidente si sarebbero recati alla guardia medica della zona dove, per motivi ancora da accertare, sarebbe nata una discussione con il medico di turno che avrebbe richiesto l’intervento dei militari. I due giovani si sarebbero tuttavia allontanati in auto prima del loro arrivo. In precedenza la coppia si era recata ad Agnone Cilento, frazione di Montecorice.