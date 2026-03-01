Figuccia (Lega): “Bisogna stabilizzare i precari Covid”

Le parole del deputato regionale

PALERMO – “La legge di Bilancio 2026 rappresenta un passaggio decisivo per dare risposte concrete a centinaia di lavoratori precari della sanità che da anni garantiscono servizi essenziali ai cittadini siciliani. È il momento di applicarla fino in fondo, senza ritardi e senza interpretazioni restrittive”.

Lo dice Vincenzo Figuccia, deputato della Lega all’Ars, intervenendo in merito alle richieste avanzate dalle organizzazioni sindacali sulla stabilizzazione del personale e sull’internalizzazione delle figure professionali impiegate nei servizi esternalizzati.

Figuccia (Lega): “Stabilizzare i precari Covid”

“Parliamo di lavoratori che durante l’emergenza Covid hanno assicurato assistenza ai pazienti e il funzionamento delle strutture anche nei momenti più difficili – prosegue Figuccia -. Non possiamo permettere che competenze già formate e integrate nel sistema sanitario vengano disperse. Le modifiche introdotte dalla legge di bilancio 2026 ampliano la platea dei beneficiari e prorogano i termini per la maturazione dei requisiti fino al 31 dicembre 2026. La norma, inoltre, estende le procedure di stabilizzazione non soltanto al personale sanitario e sociosanitario, ma anche a quello tecnico e amministrativo, compreso il personale impiegato nei servizi esternalizzati che abbia garantito la continuità e la funzionalità dei servizi nel periodo emergenziale e successivo”.

Il parlamentare, inoltre, sottolinea la necessità che “le Aziende sanitarie avviino con urgenza una ricognizione puntuale di tutto il personale in possesso dei requisiti previsti dalla legge. E’ fondamentale aprire un confronto con l’assessorato regionale della Salute”.