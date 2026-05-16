Figuccia (Lega): “Confronto nella maggioranza o si torni al voto”

PALERMO – “Fare finta di nulla è ipocrisia”. È quanto afferma Vincenzo Figuccia, deputato questore della Lega all’Assemblea regionale siciliana, intervenendo sul clima politico all’interno della maggioranza.
Secondo Figuccia, le criticità emerse nelle ultime settimane non possono essere ignorate, neppure dopo il recente mini-rimpasto. “Non si può continuare a tirare a campare fino alla fine della legislatura”, sottolinea.
Il parlamentare richiama in particolare le difficoltà del settore sanitario, tra liste d’attesa lunghe, reparti in sofferenza e pronto soccorso in affanno, evidenziando anche tensioni interne alla maggioranza sugli equilibri politici e su alcuni assessorati.
Figuccia chiede quindi un confronto tra tutti i parlamentari della coalizione dopo le prossime amministrative. “Credo sia arrivato il momento di procedere in questa direzione”, afferma.
Infine, l’appello: “Spero si riescano a ritrovare le ragioni dello stare insieme. In caso contrario, meglio restituire la parola agli elettori”.