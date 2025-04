Fildis Siracusa celebra 45 anni e inaugura il nuovo anno sociale

Nella splendida cornice di Villa Reimann

SIRACUSA – Nella splendida cornice di Villa Reimann, la FILDIS Siracusa ha celebrato un doppio evento: l’inaugurazione dell’Anno Sociale 2025 e il 45° anniversario della sua fondazione. Un traguardo significativo che testimonia l’impegno costante dell’associazione nel promuovere la cultura, la solidarietà e l’empowerment femminile.

Nel suo discorso inaugurale, la presidente Giulietta Irene Gionfriddo ha sottolineato il ruolo della FILDIS Siracusa come punto di riferimento per le socie, un luogo di incontro e crescita, ma anche un’associazione aperta al territorio, capace di costruire reti di sostegno e opportunità per le donne.

Ha inoltre ricordato le attività svolte lo scorso anno e ha illustrato la nuova programmazione, mirata a consolidare e ampliare la presenza della FILDIS nel territorio.

Ha anche sottolineato l’importanza delle collaborazioni con altre associazioni, che proseguiranno anche quest’anno, tra cui quelle con il Kiwanis, il Lions Club Archimede, l’Inner Wheel, l’Università Kore di Enna, Mani Amiche Onlus di Catania e l’AIRC, grazie ai rapporti con la vicepresidente regionale Nella Coffa.

Alla cerimonia hanno partecipato le rappresentanti del consiglio nazionale della FILDIS: la presidente Mariella Ubbriaco, la vicepresidente per il Sud, Francesca Scandura, e la coordinatrice per le relazioni con l’Europa, Flavia Butera.

Un momento di grande valore storico è stato l’intervento di Nora Abbello Chimirri, fondatrice della FILDIS Siracusa, che ha ripercorso le origini della sezione, nata nel 1980, grazie ai legami maturati come membro del Consiglio Nazionale delle Donne e la sua intensa attività a favore dell’emancipazione femminile e della difesa dei diritti umani. Ha ringraziato, per la loro attività in favore della FILDIS, le past president, che si sono succedute alla guida della FILDIS Siracusa.

La presidente Gionfriddo ha poi presentato la prorettrice alla didattica dell’Università Kore di Enna, Marinella Muscarà, invitandola a tenere una relazione sull’importanza dell’emancipazione femminile e della valorizzazione del ruolo delle donne in contesti decisionali.

Nel suo intervento, Marinella Muscarà ha sottolineato il valore della solidarietà femminile, evidenziando come, seppur non sempre concretizzata, essa rappresenti uno strumento potentissimo per raggiungere obiettivi comuni e per svolgere un autentico servizio alla comunità.

A suggellare il valore del suo contributo, la presidente Gionfriddo ha nominato Marinella Muscarà socia onoraria della FILDIS Siracusa, riconoscendone l’impegno e l’affinità con la mission dell’associazione, volta al sostegno e alla formazione delle donne.

L’evento, che ha ricevuto anche l’apprezzamento e l’augurio da parte del cav. Francesco Zaccà, presidente della Zaccà Academy, ha rappresentato non solo un momento di celebrazione, ma anche un’occasione per rinnovare l’impegno della FILDIS Siracusa nel promuovere la partecipazione femminile e il dialogo con il territorio, ponendo le basi per un futuro di crescita e solidarietà.