Finanza, scattata l’operazione “Efesto”: mega sequestro di pellet VIDEO

Azione di contrasto alla contraffazione e alla frode in commercio

CATANIA – I militari della Guardia di finanza di Catania hanno scoperto gravi irregolarità nella commercializzazione da parte di un’azienda del Ragusano di pellet.

È stato, infatti, accertato l’indebito uso della certificazione “Enplus®”, marchio internazionale registrato che garantisce elevati standard qualitativi nella filiera del pellet. Per questo motivo, il materiale è stato sequestrato ed è stato denunciato il rappresentante legale dell’azienda in merito al presunto reato di frode nell’esercizio del commercio e vendita di prodotti industriali con segni mendaci.

Nello specifico, le attività investigative condotte dai finanzieri della compagnia di Riposto hanno permesso di bloccare e sottoporre a sequestro un’intera filiera di produzione di “pellet” di scarsa qualità.

Il prodotto è risultato confezionato in sacchi da 15 chilogrammi sui quali era stampato il logo di certificazione del potere calorifico “A1” contraffatto in quanto identico per forma circolare, carattere (font), elementi grafici (puntinatura, bordo, ecc) e proporzioni degli elementi e loro posizione, incluso il richiamo alla normativa ISO, all’elemento grafico del logo “Enplus®”.

Nel complesso, l’attività dai militari ha permesso di sottoporre a sequestro 56 tonnellate di pellet e 208mila sacchetti di packaging che, se effettivamente utilizzati, avrebbero potenzialmente permesso l’ulteriore immissione sul mercato di 3.000 tonnellate di prodotto per un controvalore di oltre 950mila euro. È stata inoltre accertata l’avvenuta vendita al dettaglio di più di 1.000 tonnellate di prodotto, per un valore complessivo pari ad 355mila euro.

“L’operazione delle Fiamme Gialle – fanno sapere dal comando provinciale – conferma l’impegno quotidianamente assicurato a contrasto della diffusione di prodotti contraffatti e non conformi agli standard di sicurezza, al fine di contribuire a garantire una protezione efficace dei consumatori e un mercato competitivo ove gli operatori economici onesti possano beneficiare di condizioni eque di concorrenza”.