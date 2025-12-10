Finanziaria, La Vardera: “La manovra delle lobby” DIRETTA

In corso la discussione generale sulla manovra

PALERMO – Iniziata all’Ars la discussione generale sul bilancio 2026-2028 e sulla legge di stabilità regionale. Il testo, incardinato ieri a Sala d’Ercole, conta 134 articoli. Il termine per la presentazione degli emendamenti in aula scadrà venerdì.

DIRETTA

14:14 – A Sala d’Ercole è il turno di Ismaele La Vardera (Controcorrente): “Siamo di fronte alla miopia totale – dice -. Una manovra delle lobby, che guarda agli interessi di pochi e circoscritti gruppi politici”. Poi l’affondo: “Usate le leggi non per aiutare i siciliani ma gli amici”. Poi La Vardera annuncia: “Abbiamo studiato per bene questo testo-monstre. Su 134 articoli abbiamo scoperto 62 norme ‘ad personam'”.

14:00 – Prende la parola il deputato del Partito democratico Dario Safina e anche lui batte sul tasto dei comuni: “Come è possibile che in un momento di aumento delle risorse a disposizione non vengano aumentati i fondi per gli enti locali?”. E ancora: “Per voi la legge di stabilità è spartizione – rivolgendosi a Dagnino -. Noi non siamo le forze del ‘no’, siamo forze politiche responsabili ce vorrebbero dare un indirizzo alla Sicilia”. Secondo Safina la manovra “va ripensata in Aula, e non nei caminetti del centrodestra, con uno spirito costruttivo”.

13:40 – De Luca poi torna sull’incontro avuto con il governatore Renato Schifani ed il suo staff. “Per questo siamo rimasti in commissione Bilancio a fronte della scelta fatta dagli altri partiti d’opposizione di abbandonare i lavori”, spiega. “Siamo rimasti e abbiamo ottenuto il via libera a molti nostri emendamenti – ancora il capogruppo Scn -. Noi siamo forza d’opposizione ma siamo pronti a dar eil nostro contributo per migliorare il testo”. E infine, rivolgendosi a Dagnino, De Luca conclude: “Ha assunto determinati impegni in commissione Bilancio. Per quanto riguarda gli emendamenti Scn, se prevarrà la logica della ‘faida’ da parte del centrodestra saremo pronti a giocarci la partita”.

13:34 – “Bisogna irrobustire il sistema degli enti locali, perché una Sicilia bella e attrattiva non può che essere garantita ‘dal basso'”, le prime parole di De Luca. “Per questo – aggiunge il capogruppo Scn – non accettiamo un sistema ‘Palermocentrico’ di gestione della Sicilia”. Il sindaco di Taormina ha poi posto l’accento sul grido d’allarme lanciato oggi da Anci Sicilia sui bilanci dei Comuni: “Il sistema delle autonomie locali della Sicilia versa in uno stato di coma profondo. Su 391 comuni – prosegue -, 78 sono in dissesto e 40 in piano di riequilibrio”. De Luca ha quindi ‘rimproverato’ il governo per avere messo a punto la legge di stabilità “senza un confronto con Anci che anche oggi – ha aggiunto – ha evidenziato per l’ennesima volta lo stato di disagio dei comuni”.

13:00 – Il primo a parlare è il capogruppo di Sud chiama nord Cateno De Luca. In Aula per il governo l’assessore all’Economia Alessandro Dagnino.