Finanziaria, Di Paola: “La maggioranza ha capito che va parlamentarizzata”

Il deputato M5s chiama in causa Galvagno

PALERMO – “Circolano commenti trionfalistici, o quasi, del governo sull’esito della commissione bilancio per la Finanziaria. Per la verità a noi sembra, e i fatti lo confermano, che, grazie al lavoro compatto delle opposizioni, l’esecutivo sia uscito con le ossa quasi rotte da questo primo round, visto che ha dovuto rinunciare a dieci articoli del testo e a tutti gli emendamenti della maggioranza. L’ansia di prestazione finora ha fatto sbagliare tutto al governo, e anche la maggioranza comincia a capirlo: la finanziaria va parlamentarizzata se volgiamo fare una legge buona per i siciliani” Lo afferma il deputato Cinquestelle all’Ars, Nuccio di Paola, coordinatore regionale del movimento e vicepresidente vicario di Sala d’Ercole.

“Leggiamo – dice Di Paola – le dichiarazioni del capogruppo della Dc Carmelo Pace che sostanzialmente vanno in questa direzione. Anche la maggioranza comincia a capire che il muro contro muro gioca solo contro gli interessi dei siciliani. Galvagno ne prenda atto e si adoperi perché alla legge arrivi pure sostanzioso il contributo indispensabile delle opposizioni”.