Finanziaria, ottocento gli emendamenti depositati: mercoledì si parte

Mercoledì si parte con l'aula

PALERMO – Sono circa 800 gli emendamenti alla finanziaria e una cinquantina quelli al ddl di bilancio depositati all’Ars. Il termine è scaduto alle 20.

Mercoledì Finanziaria in aula

Domani pomeriggio si riunirà la conferenza dei capigruppo per la road-map della manovra in aula, dopodomani alle 11 è in calendario la discussione generale. Negli ultimi giorni è stata bagarre a colpi di comunicati stampa tra le opposizioni, che chiedono un rinvio dell’esame del testo, e l’assessore all’Economia Marco Falcone.