Finanziaria, sconti alle imprese per il bollo auto

PALERMO – Agevolazioni per il bollo auto in Sicilia. La Finanziaria regionale 2026-2028 ha introdotto esenzioni per cinque anni in favore dei veicoli elettrici, ibridi e a idrogeno.
Bollo auto, le agevolazioni in Sicilia
Prevista l’esenzione totale dal pagamento del bollo auto per i primi cinque anni dall’immatricolazione (per il periodo 2026-2028). La misura riguarda veicoli con alimentazione esclusivamente elettrica; veicoli con doppia alimentazione elettrica/termica che richiedono ricarica esterna; veicoli ibridi che non necessitano di ricarica esterna (inclusi i sistemi Lng e BioLng); veicoli con alimentazione esclusiva a idrogeno.
Sconti alle imprese
L’articolo sulle agevolazioni per la tassa automobilistica regionale introduce anche sconti del 25 per cento, per i primi tre anni dall’immatricolazione, in favore delle imprese che, alla data della nuova immatricolazione, “risultano già intestatarie di almeno dieci autovetture o altri autoveicoli leggeri (con peso inferiore a 3,5 tonnellate) di potenza non superiore a 110 KW”.
Niente bollo per le associazioni di volontariato
Introdotta anche l’esenzione totale del bollo auto per i nuovi veicoli di organizzazioni di volontariato, Aps (iscritte al Runts) e Protezione civile. Prorogati, infine, gli sconti introdotti con la Finanziaria del 2023 per il pagamento dei bolli arretrati.