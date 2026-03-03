Opzione per altre due navi oceaniche: valore della commessa 2 miliardi di euro

PALERMO – Nuova commessa per Fincantieri da parte della Viking. Le due società hanno siglato un accordo per la costruzione di due navi da crociera expedition, destinate alla esplorazione in aree polari e regioni più remote. L’intesa prevede anche un’opzione relativa a due navi oceaniche.

Il valore complessivo della commessa per le 4 unità supera i due miliardi di euro. Le due navi da crociera expedition saranno consegnate dal cantiere Fincantieri di Palermo nel 2030 e nel 2031, saranno gemelle di “Viking Octantis” e “Viking Polaris”, realizzate dalla Vard, controllata norvegese di Fincantieri, e già consegnate nel 2021 e nel 2022. Ciascuna nave potrà ospitare 378 ospiti in 189 cabine e sarà certificata “Polar Class 6” per operare in sicurezza nelle regioni polari.

Potranno ospitare quasi mille ospiti

Progettate per navigare in aree remote e lungo il fiume San Lorenzo, offriranno manovrabilità e stabilità superiori anche in condizioni di mare agitato. Fincantieri ha specificato che le due navi avranno la prua verticale, mentre gli scafi rinforzati per il ghiaccio garantiranno la navigazione sicura in ambienti estremi. Gli stabilizzatori U-tank ridurranno sensibilmente il rollio anche a velocità ridotta.

Le due opzioni per le navi da crociera oceaniche, entrambe con consegna prevista nel 2034, saranno inserite nel segmento ‘upper premium’ e seguiranno la stessa filosofia progettuale e gli standard tecnici delle unità già costruite da Fincantieri o attualmente in costruzione nei cantieri italiani del Gruppo. Con una stazza lorda di circa 54.300 tonnellate e una capacità di 998 ospiti in 499 cabine, rispetteranno le più recenti normative ambientali e di navigazione e saranno dotate di sistemi di sicurezza all’avanguardia.

Folgiero: “Un passo di valore strategico e industriale”

Per Pierroberto Folgiero, a.d. e d.g. Fincantieri, l’accordo con Viking è “un passo di grande valore strategico e industriale per il nostro Gruppo” e la “decisione di realizzare queste unità a Palermo rafforza ulteriormente il ruolo del cantiere come polo produttivo pienamente integrato nel nostro sistema industriale italiano, confermando il percorso di crescita strutturale intrapreso negli ultimi anni”. La partnership con Viking è stata avviata nel 2012, e ad oggi comprende un totale di 26 navi.

Fiom: “Soddisfazione per le 2 navi da crociera da costruire a Palermo”

La Fiom Palermo accoglie con favore la notizia che “Fincantieri ha acquisito un ordine da Viking per la costruzione di due navi da crociera expedition, con consegne previste nel 2030 e nel 2031 e che le due nuove unità saranno realizzate nel cantiere navale di Palermo”.

“Accogliamo con grande soddisfazione l’annuncio dell’amministratore delegato Folgiero di affidare queste due importanti commesse al capoluogo siciliano – dicono il segretario generale Fiom Cgil Palermo e Sicilia Francesco Foti assieme alle Rsu Fiom di Fincantieri Serafino Biondo e Marco Biondo, segretario organizzativo Fiom Palermo – È un risultato straordinario che rafforza il peso del nostro stabilimento all’interno della cantieristica italiana”.

“Da anni chiediamo che il cantiere navale di Palermo possa tornare a costruire navi da crociera, al pari degli altri stabilimenti Fincantieri – aggiungono -. Significa per noi avere raggiunto un obiettivo: è una rivendicazione che la Fiom porta avanti dal 2009 e che consentirà di avere un numero di occupati metalmeccanici in crescita al lavoro all’interno del cantiere di Palermo, in tutte le attività legate alla costruzione di navi, dagli elettricisti agli arredatori, dai meccanici navali ai saldatori, ai carpentieri ai tubisti”.