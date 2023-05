Preso dopo l'incontro con la moglie

TRAPANI – La fuga di Francesco Adragna si è conclusa. Il detenuto trapanese, riuscito in modo rocambolesco a fuggire venerdì mentre era in una camera di sicurezza del Tribunale di Trapani in attesa di un processo, è stato catturato. Era nascosto nelle campagne di Trapani.

Le ricerche del fuggitivo in tutta Trapani

Le ricerche alle quali hanno partecipato senza sosta polizia penitenziaria, carabinieri e polizia hanno dato l’atteso risultato alla fine di un estenuante lavoro. Adragna è stato preso dai carabinieri e dalla polizia penitenziaria. L’intervento attorno alle 2, in un nascondiglio nella frazione di Xitta, dal quale era uscito fuori per incontrare la moglie.

L’incontro con la moglie e la cattura

La donna è stata seguita e non appena i due si sono incontrati è scattato il blitz. L’uomo è stato sorpreso mentre saliva sull’auto guidata dalla moglie, che gli aveva portato vestiti e viveri, e ancora una volta ha tentato la fuga. Adragna ora si trova nel carcere di Trapani. Nella giornata di ieri i carabinieri avevano trovato uno scooter rubato nei pressi della casa di Bonagia dove abita il padre. Si presume usato da Adragna dopo la fuga di venerdì scorso dal Tribunale , con quel salto in alto del cancello finito filmato dalle camere di sorveglianza.