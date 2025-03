Fine vita, Santo Primavera sottoscrive il disegno di legge del Pd

Il primo firmatario è Giovanni Burtone

CATANIA – Il deputato regionale Santo Primavera ha sottoscritto il disegno di legge proposto all’Ars dal Partito democratico sul fine vita. Il testo che ha come primo firmatario Giovanni Burtone, è al vaglio della Sesta commissione di Palazzo dei Normanni.

Nei giorni scorsi, Gianfranco Micciché aveva fatto sapere di aver sottoscritto anche lui il dl che da qui a breve potrebbe passare al vaglio dell’aula.

Proveniente dall’area cattolica, sebbene iscritto da indipendente al gruppo Misto, Primavara ha spiegato: “Sul fine vita, come ormai riconosciuto dalla Pontificia Accademia per la Vita, è auspicabile il più alto consenso comune possibile, tenendo in considerazione in modo rispettoso le diverse sensibilità e credo religiosi”.

“Quando si norma con questo stile democratico – ha aggiunto – il diritto plurale prevale. Il contenuto di questo disegno di legge è conforme a questo nobile principio, per tale ragione sostengo convintamente l’iniziativa del collega Giovanni Burtone. È un passo in avanti di civiltà per la dignità umana”.