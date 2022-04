Finge un malore e fugge dai poliziotti, finisce ai domiciliari

Era in possesso di droga

CALTANISSETTA – Finge un malore al controllo di polizia e tenta la fuga per sottrarsi all’arresto. Accade a Caltanissetta, dove un giovane è finito agli arresti domiciliari.

I poliziotti hanno intimato l’alt al conducente del mezzo per procedere al controllo. Quest’ultimo, una volta arrestata la marcia del veicolo, è sceso dall’auto fingendo un malore. Uno dei poliziotti, infatti, era intervenuto per sorreggerlo dal momento che sembrava non stesse in piedi, ma ad un tratto il giovane ha spintonato l’agente e ha tentato una precipitosa fuga durata comunque poco.

Il giovane è stato bloccato e sottoposto a perquisizione. All’interno della tasca dei pantaloni aveva un involucro con 10 grammi di cocaina. Considerati i precedenti, i poliziotti hanno deciso di perquisire l’abitazione nella quale vive con i genitori. Anche in questo caso gli investigatori della sezione narcotici hanno trovato e sequestrato 15 grammi di marijuana nascosti in un barattolo.

Nel corso di una seconda perquisizione nella casa di campagna sono stati trovati e sequestrati altri 500 grammi di marijuana, da sottoporre ad accertamenti di laboratorio. Il giovane, vista la resistenza opposta ai poliziotti e il quantitativo della sostanza sequestrata, è stato arrestato. La misura è stata convalidata dal gip.