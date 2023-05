Fiorello sul caso Fazio: “C’è uno bravo? Mandiamolo via“ VIDEO

Il conduttore passera a Discovery lasciando la Rai

1' DI LETTURA

La Rai e Fabio Fazio si separano. Il conduttore di ‘Che tempo che fa’ passerà a Discovery. Questo passaggio ha scatenato molte discussioni e polemiche.

Questa mattina anche Fiorello a ‘Viva Rai2!’ ne ha parlato. Lo showman ha mostrato una foto di Fazio scarabocchiata con scritto ‘Che tempo che faceva’: “Salutiamo Fabio Fazio, ciao ti vogliamo bene. Succede, è successo”.

Poi, rivolto a Biggio e Casciari: “Ragazzi io non voglio essere epurato, occhio a quello che dite. Già immagino la riunione dei vertici Rai: “C’è uno bravo, che facciamo? Cacciamolo via. C’è uno che fa guadagnare la Rai, via. Ci sono quelli che dicono che il programma costava, ma funzionava… Amadeus? Ora a casa! Siate meno bravi e soprattutto non dite cose sconvenienti, perché io voglio rimanere qua in Rai”.

Fiorello ha scherzato entrando nella stanza del nuovo Ad Rai, Roberto Sergio, si è seduto al suo posto, con i piedi sulla scrivania: “Chi siete?”, rivolto a Biggio e Casciari. “Se siete bravi vi caccio via eh…”. Sul tavolo, l’immagine della madonna con il volto di Giorgia Meloni, alle pareti il bersaglio per le freccette con il volto dell’ex Ad Carlo Fuorets. Poi Fiorello ha sventolato la bandiera tricolore al balcone: “Publicum, habemus Robertus Sergium Ad della Rai”.