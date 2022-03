‘Fiori d’arancio’ per Silvio Berlusconi, alla cerimonia mancherà un figlio

Il matrimonio simbolico in Brianza con Marta Fascina

PALERMO – Nella piccola cappella di Villa Gernetto a Lesmo, in Brianza, ‘matrimonio simbolico’ di Silvio Berlusconi e Marta Fascina.

Completo di Armani blu con un mughetto all’occhiello per lui, abito bianco in pizzo francese per lei, con corpetto, mezzo colletto e scollatura casta a V e ampio strascico bianco.

Alla cerimonia il fratello Paolo e i figli del Cavaliere Marina, Barbara, Eleonora e Luigi con i nipoti. Unico assente Pier Silvio Berlusconi, che preferisce tenersi lontano da eventi affollati per paura del Covid.

Tutti gli invitati hanno fatto ieri un tampone molecolare.

Tra gli ospiti Gianni Letta, Marcello Dell’Utri, Fedele Confalonieri, Adriano Galliani, Niccolò Ghedini, Alberto Zangrillo, altri amici e parlamentari di Forza Italia.