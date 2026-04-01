Firmato contratto della scuola, ecco quanto aumenteranno gli stipendi

Il ministro Valditara: risultato storico

ROMA – Grazie alla firma oggi da parte di sindacati ed Aran della parte economica del contratto nazionale Comparto Istruzione e Ricerca 2025-2027 “arrivano ulteriori incrementi retributivi mensili di 143 euro per i docenti e di 107 euro per gli Ata, oltre agli arretrati, pari a 855 euro per i docenti e 633 euro per gli Ata”. Lo comunica il ministero per l’Istruzione ed il Merito.

“Ciò – afferma il ministero Giuseppe Valditara – è stato possibile grazie alla nostra proposta di atto di indirizzo, condivisa dai sindacati e da Aran al tavolo negoziale. Ho richiesto l’anticipazione della parte economica, e la destinazione della quasi totalità delle risorse all’incremento dello stipendio tabellare, per garantire al meglio la continuità contrattuale e la tutela dei salari. Dall’insediamento del Governo a oggi – sottolinea – abbiamo realizzato un risultato storico, sottoscrivendo tre contratti del comparto Scuola, che portano a incrementi retributivi mensili complessivi di 412 euro per i docenti e 304 euro per gli Ata. Questo è stato possibile grazie ai finanziamenti assicurati dalle leggi di bilancio di questo Governo a cui abbiamo aggiunto come Ministero dell’Istruzione e del Merito risorse ulteriori per il personale scolastico, in particolare 300 milioni per il contratto 2019/2021 e 240 milioni per il 2022/2024″.

“Ci siamo definitivamente lasciati alle spalle – prosegue il ministro – la stagione dei blocchi e dei ritardi contrattuali. La nostra priorità è quella di migliorare sempre più le condizioni retributive e di welfare del personale della scuola”.