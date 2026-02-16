 Palermo, paura per il rischio esondazione del fiume Imera
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram
Ultima ora Meteo Cultura e spettacolo Sport Concorsi e Lavoro Whatsapp Telegram

Fiume Imera a rischio esondazione, notte di paura nel Palermitano

Il sindaco di Campofelice di Roccella: "La piena sta diminuendo"
MALTEMPO
di
1 min di lettura

PALERMO – Rischio esondazione per il fiume Imera, in provincia di Palermo. Per questo motivo è stata chiusa e poi riaperta la statale 113, dopo le abbondanti piogge a Palermo e in provincia. Per i comuni interessati, quella tra il 15 e il 16 febbraio è stata una notte di paura.

Le parole del sindaco di Campofelice

“Relativamente alla piena del fiume Imera la portata dell’acqua per fortuna sta diminuendo – dice il sindaco di Campofelice di Roccella Giuseppe Di Maggio -. Sono in continuo contatto con la protezione civile, la prefettura e le forze dell’ordine. Se necessario darò ulteriori comunicazioni. Raccomando sempre prudenza”.

Leggi qui tutte le notizie di Palermo
Si parla di:

Partecipa al dibattito: commenta questo articolo
CONTINUA A LEGGERE SU LIVESICILIA.IT

Articoli Correlati

Segui LiveSicilia sui social


Ricevi le nostre ultime notizie da Google News: clicca su SEGUICI, poi nella nuova schermata clicca sul pulsante con la stella!
SEGUICI