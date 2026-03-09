8 marzo, il flash mob: Piazza Università diventa “La Città delle Amazzoni”

Le coreografie sono state curate da Erika Spagnolo

CATANIA – Piazza gremita e tanta partecipazione ieri mattina in Piazza Università, dove oltre 150 artisti hanno dato vita a un suggestivo flash mob in occasione della Giornata Internazionale della Donna.

L’iniziativa, ispirata al musical La Città delle Amazzoni, ha trasformato il cuore del centro storico di Catania in un grande palcoscenico a cielo aperto. Sulle note de “La Partenza”, brano con musiche inedite di Franco Lazzaro e Airam, gli artisti hanno proposto una coreografia corale che ha coinvolto il cast dello spettacolo, ballerini di diverse scuole di danza e gli studenti del Liceo Coreutico Angelo Musco.

La regia è firmata da Alessandro Incognito, mentre le coreografie sono state curate da Erika Spagnolo. Il flash mob ha voluto lanciare un messaggio simbolico: un inno alla forza e al coraggio delle donne, dal mito delle Amazzoni fino ai giorni nostri, per dire no a ogni forma di violenza e ribadire l’importanza della libertà e della dignità femminile.

L’evento ha anche anticipato l’arrivo del musical “La Città delle Amazzoni”, che andrà in scena il 21 e 22 marzo al Teatro Metropolitan, portando sul palco una storia che intreccia mito, musica e impegno civile. Un appuntamento che si preannuncia tra i momenti culturali più attesi delle prossime settimane in città.