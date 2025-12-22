Ritrovati 43 bambini scomparsi, i dettagli della maxi operazione

L'imponente iniziativa federale è durata dodici giorni.

Quarantatré bambini scomparsi sono stati rintracciati in Florida al termine di una vasta operazione di polizia, la più estesa mai condotta nella parte settentrionale dello Stato.

Tra i bambini recuperati figura anche una neonata di un anno, della quale non si avevano notizie dallo scorso settembre.

Florida, i bambini erano scomparsi da mesi

L’intervento ha interessato casi aperti da mesi e ha permesso di localizzare minori considerati a rischio estremo di sfruttamento e abusi sessuali.

“Grazie all’instancabile dedizione degli agenti di polizia giudiziaria e dei nostri partner delle forze dell’ordine, 43 bambini in pericolo potranno ora tornare a casa sani e salvi per le vacanze”, ha dichiarato la polizia locale.

L’operazione Northern Light

L’operazione, denominata Northern Lights, è durata dodici giorni ed è stata pianificata con una strategia articolata e obiettivi operativi ben definiti.

“Questa operazione aveva tre obiettivi principali: recuperare i giovani scomparsi in condizioni critiche, fornire loro servizi essenziali, tra cui un alloggio adeguato, e scoraggiare le attività criminali legate allo sfruttamento delle vulnerabilità dei bambini scomparsi”, si legge in un comunicato ufficiale diffuso dalle autorità.

Nove le persone arrestate

La task force ha riunito forze dell’ordine federali, statali e locali, affiancate da servizi sociali, strutture sanitarie e organizzazioni non governative specializzate nella tutela dei minori.

Nove persone, ritenute coinvolte a vario titolo in reati collegati alle scomparse o allo sfruttamento dei giovani, sono state arrestate nel corso delle attività.

I minori recuperati hanno un’età compresa tra 1 e 17 anni. Sebbene le denunce di scomparsa fossero state presentate nel nord della Florida, diversi bambini sono stati individuati in altri Stati.

Bambini scomparsi e ritrovati in Florida: le storie

Un neonato di un anno, scomparso nella contea di Leon, è stato rintracciato a Baton Rouge, in Louisiana. Un diciassettenne e un altro bambino di un anno, allontanatisi dalla contea di Okaloosa, sono stati localizzati nei pressi di Jackson, in Mississippi.

Un ragazzo di 17 anni scomparso dalla contea di Suwannee è stato trovato a Meadville, sempre in Mississippi. Un tredicenne della stessa contea, di cui non si avevano notizie da otto mesi, è stato invece individuato a Jacksonville.

Le indagini

Le autorità hanno fatto sapere che tutti i minori sono stati affidati ai servizi competenti per ricevere assistenza medica e supporto psicologico, mentre proseguono le indagini per chiarire le responsabilità penali legate ai singoli casi.

