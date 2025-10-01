Flotilla affiancata dalle navi israeliane: “È iniziato l’abbordaggio”

L'annuncio degli attivisti

“L’abbordaggio è iniziato”. Lo fanno sapere gli attivisti della Flotilla secondo cui l’intercettazione ‘è iniziata dalla barca Alma che risulta isolata’.

Flotilla: “Abbordaggio iniziato”

“Al momento 20 imbarcazioni stanno venendo verso di noi, alcune sono all’interno della Flotilla e non sappiamo le loro intenzioni. Siamo determinati a continuare, facciamo rotta verso Gaza per rompere il blocco navale, aprire un corridoio umanitario permanente e interrompere”.

Lo dicono gli attivisti a bordo della Flotilla. “Potremmo perdere la connessione a breve – dicono -. L’invito a tutti è a sostenere la Global Sumud Flotilla, ma soprattutto il diritto all’esistenza del popolo palestinese. Siamo una flotta autorganizzata e pacifica”. “L’abbordaggio della Flotilla è iniziato, con un affiancamento dei natanti della missione”, concludono.

ajani, operazione Idf su Flotilla durerà fino mezzanotte

L’operazione dell’esercito israeliano con l’abbordaggio della Flotilla “è iniziata un’oretta fa e durerà almeno fino a mezzanotte-l’una”. Lo ha detto il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Cinque Minuti su Rai Uno. “Se nessuno commetterà errori, la vicenda dovrebbe concludersi senza danni», ha aggiunto, precisando che i militari israeliani hanno avuto “disposizioni molto chiare»” dal loro governo: “Nessun atto di violenza nei confronti delle persone a bordo della Flotilla”.

IN AGGIORNAMENTO