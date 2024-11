Fondo Sviluppo e Coesione, via libera a 5,3 miliardi di euro per la Sicilia

Schifani: "Un'opportunità per l'isola"

PALERMO – La Regione può iniziare a spendere i 5,3 miliardi di euro assegnati alla Sicilia nell’ambito della programmazione del Fondo sviluppo e coesione 2021/27. Lo annuncia il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, che dichiara: “Abbiamo già pronti i primi progetti da mettere in cantiere entro fine anno rispettando tutte le scadenze previste”.

A confermare lo stanziamento, la pubblicazione sulla Gazzetta ufficiale della delibera 41/2024 del Cipess (Comitato interministeriale programmazione economica e sviluppo sostenibile) che ha ratificato l’accordo siglato a Palermo, lo scorso 27 maggio, tra la Presidenza del Consiglio dei ministri e la Presidenza della Regione Siciliana.

“Fondi Fsc per la Sicilia, un’opportunità”

“Questo importante traguardo – dice Schifani – rappresenta un’opportunità per la nostra regione. Con la disponibilità effettiva delle risorse possiamo finalmente dare impulso ai progetti di sviluppo e coesione che miglioreranno le infrastrutture, l’occupazione e i servizi per i cittadini”.

“Il mio governo – dice ancora Schifani – è determinato a utilizzare questi fondi Fsc per la Sicilia in modo rapido ed efficiente, puntando su interventi strategici che possano davvero fare la differenza per il futuro dell’Isola e dei suoi abitanti. Intendiamo rispondere alle esigenze del territorio e promuovere una crescita duratura, mettendo la Sicilia al centro delle politiche di sviluppo nazionali”.