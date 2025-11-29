 La Forestale sequestra 12 tonnellate di ortaggi a Comiso VIDEO
La Forestale sequestra 12 tonnellate di ortaggi a Comiso VIDEO

I prodotti sono stati devoluti in beneficenza
NEL RAGUSANO
di
COMISO (RAGUSA) – Agenti del corpo forestale della Regione Siciliana hanno consegnato al Banco alimentare, alla Caritas di Ragusa e alle Suore del Sacro Cuore di Comiso 12.000 chilogrammi di ortaggi da destinare a enti caritatevoli. Frutto di dieci sequestri amministrativi eseguiti dal personale del Nucleo operativo regionale agroalimentare Sicilia (Noras) al mercato ortofrutticolo comunale di Comiso di prodotti non tracciati.

Il sequestro del Corpo Forestale

L’operazione, iniziata alle prime luci dell’alba di ieri, ha visto in campo dieci unità del corpo forestale. Alle cinque unità del Noras si sono aggiunte in supporto cinque unità dell’ispettorato ripartimentale delle Foreste di Catania. Gli agenti hanno scoperto che la merce veniva commercializzata al mercato comunale di Comiso senza i documenti che ne attestassero la tracciabilità.

I prodotti, forniti da produttori locali, erano privi sia di documento di trasporto che di fatture necessarie per risalire all’origine della merce. Alla fine dei controlli sono stati comminati 15 verbali amministrativi per un totale di sanzioni pari a 25.000 euro.

