Finanziaria, la proposta della Dc: adeguamento contrattuale ai forestali

Appello di Abbate e Pace a tutti i partiti: "Una necessità"

PALERMO – “Dopo aver lavorato intensamente in questi anni per approvare provvedimenti fondamentali che hanno garantito la stabilizzazione ai lavoratori ASU e ad altre categorie di lavoratori precari, come quelli dei servizi Covid e dei Consorzi di bonifica, riteniamo che sia giunto il momento di mettere mano ai contratti dei lavoratori forestali”. Lo dicono i deputati della Democrazia cristiana all’Ars Carmelo Pace (capogruppo) e Ignazio Abbate Abbate a nome dell’intero gruppo.

Forestali, la proposta della Dc

“È impensabile che in Sicilia ci siano 1.324 lavoratori che ogni anno vengono assunti per sole 78 giornate lavorative, e altri circa 7.233 impiegati per soli 101 giorni – sottolineano i deputati Dc -. Questa precarietà non solo compromette la dignità e la vita di migliaia di famiglie, ma incide direttamente sull’efficacia dell’azione di prevenzione e lotta agli incendi”.

Appello della Dc a tutte le forze politiche

Il gruppo Dc lancia un appello a tutte le forze politiche: “Con grande senso di responsabilità e senza alcuna pretesa di primogenitura sulla norma che dovrà essere approvata, chiediamo a tutte le forze politiche di trovare le risorse necessarie all’interno della prossima legge di stabilità“, dicono Pace e Abbate. “L’obiettivo è duplice: dare una certezza lavorativa a questi dipendenti e, al contempo, garantire una maggiore presenza e operatività nella cruciale lotta agli incendi”, proseguono.

“La stabilizzazione dei forestali è una necessità”

I due deputati, inoltre, evidenziano come la stabilizzazione sia “una necessità operativa, vista la riduzione del numero di impiegati registrata negli ultimi anni e l’impossibilità di procedere con nuove assunzioni”. “Aumentare le giornate lavorative significa rendere l’intero corpo forestale più solido e pronto ad intervenire -evidenziano -. È fondamentale agire con urgenza, soprattutto considerando il drastico calo del personale. Nell’arco di circa vent’anni, il numero complessivo di lavoratrici e lavoratori nel comparto forestale siciliano è crollato da circa 35.000 a 16.000 unità a causa del blocco del turn over e delle mancate assunzioni”.

“Questa emorragia di personale, unita all’impossibilità di procedere con nuove assunzioni, rende la stabilizzazione degli attuali lavoratori una necessità vitale per proteggere il nostro territorio – concludono -. La nostra proposta concreta sarà portata al tavolo della maggioranza, previsto per martedì prossimo”.