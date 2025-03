Numerosi interventi

PALERMO – Sono stati circa 70 gli interventi che hanno visto impegnati i vigili del fuoco del comando provinciale in questa giornata per il forte vento di scirocco che ha sferzato Palermo e la provincia.

Forte vento su Palermo

Molti interventi sono stati effettuati per pali, antenne, cartelloni pubblicitari e alberi pericolanti. In via Castellana nel capoluogo siciliano, un’automobile è stata colpita da un albero, la conducente è rimasta illesa.