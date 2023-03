Forza Italia, patto fra donne: Berlusconi cambia il partito

Finisce l'era di Licia Ronzulli

PALERMO – Silvio Berlusconi riorganizza la squadra di Forza Italia. Lo scossone principale riguarda Alessandro Cattaneo. Perde il ruolo di capogruppo alla Camera. Gli subentra Paolo Barelli.

Una rimozione “giustificata” con una promozione del fedelissimo di Licia Ronzulli al compito di vicecoordinatore nazionale di Forza italia. Ha la delega alla organizzazione territoriale del partito, e sarà affiancato dalla ministra Anna Maria Bernini.

Licia Ronzulli mantiene il posto di capogruppo al Senato, ma perde quello di coordinatrice della Lombardia, che le aveva dato sempre più peso nel partito. Potrebbe avere pagato lo scontro con le due donne di casa Berlusconi: la figlia Marina e la compagna Marta Fascina.

Nominati anche sei nuovi coordinatori regionali: in Lombardia, al posto di Ronzulli, arriva Alessandro Sorte, Elisabetta Casellati in Basilicata e Claudio Lotito in Molise, Rosaria Tassinari (Emilia Romagna), Marcello Caruso (Sicilia), Marco Stella (Toscana) e Flavio Tosi (Veneto).

La nomina di Sorte in Lombardia conferma la forza della compagna di Silvio Berlusconi. Marta Fascina ha un ruolo chiave nell’organizzazione del partito e nella scelta governista del Cavaliere.

Ronzulli aveva avvicinato Forza Italia alla Lega, allontanandolo dal partito di Giorgia Meloni che ha stravinto le elezioni. Ora si cambia.