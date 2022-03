Forza Italia nel caos: Miccichè esautora l’uomo di Savona

Ancora un'offensiva ai danni dei ribelli azzurri.

PALERMO – Forza Italia: una guerra senza esclusione di colpi. Dopo le scazzottate verbali e gli sgambetti all’Ars la lotta intestina tra le due anime azzurre arriva nei territori.

La nomina destinata a creare malumori

La decisione del coordinatore regionale Gianfranco Miccichè di nominare Luigi Vallone commissario del partito di Partinico è destinata a fare discutere. Vallone, sindaco di Prizzi e commissario di Forza Italia nella provincia di Palermo, subentra infatti a Matteo Scavone, uomo vicinissimo all’onorevole Riccardo Savona, presidente della Commissione Bilancio all’Ars e ormai considerato tra i congiurati che hanno sfidato Miccichè. I frondisti digrignano i denti. Scavone, consulente della Commissione Bilancio all’Assemblea Regionale, era stato nominato coordinatore cittadino nel settembre del 2021.

“Siamo alle purghe staliniane”

“Siamo alle purghe staliniane”, è il commento che fanno filtrare dal fortino dei ribelli. Nel frattempo il coordinatore regionale gira in lungo e in largo la Sicilia. Domani e sabato sarà nel ragusano per incontrare i dirigenti del partito e inaugurare la sede di Modica. Il tutto, raccontano i beneinformati, condito da numerose telefonate finalizzate a portare dalla propria parte quanti più azzurri. Insomma, la battaglia è appena all’inizio.