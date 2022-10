Forza Italia, Mulè eletto vice presidente della Camera

Confermate le indiscrezioni della vigilia.

ROMA – Il giornalista Giorgio Mulè è stato eletto vice presidente della Camera dei deputati. Si arricchisce di un altro tassello il mosaico dei siciliani che entrano nell’Olimpo della politica nazionale. L’elezione dell’ex sottosegretario alla difesa del governo Draghi già direttore del settimanale Panorama, eletto nelle liste di Forza Italia nel collegio plurinominale Sicilia 1 P01, conferma le indiscrezioni della vigilia.

“Saluto con l’emozione e il carico di responsabilità che trasmette l’aula della Camera dei deputati l’elezione a vicepresidente dell’assemblea di Montecitorio. È per me un grandissimo onore essere stato chiamato a ricoprire un ruolo così delicato per le istituzioni”, ha scritto Mulè sui social.

“Ringrazio il presidente Silvio Berlusconi per la fiducia e i deputati di ogni schieramento che, assicuro, troveranno in me equilibrio e rigore nella gestione di questo compito. Lo farò al meglio delle mie capacità avendo come unico riferimento il rispetto del regolamento della Camera dei deputati”, ha aggiunto.