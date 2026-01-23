Foss, fallito l’incontro al Politeama: prosegue lo stato di agitazione

PALERMO – “Totale fallimento dell’incontro di ieri al Teatro Politeama di Palermo con la dirigenza della Fondazione orchestra sinfonica siciliana (Foss)”, guidata dalla commissaria straordinaria Margherita Rizza. Lo dicono in una nota congiunta i sindacati territoriali e aziendali Slc-Cgil, Fistel-Cisl, Uilcom-Uil Fials-Cisal.
“L’unico reale elemento di novità portato al tavolo dalla Fondazione – spiegano Fabio Maggio, Gianluca Gagliardi, Giuseppe Tumminia, Antonio Barbagallo, Ino Di Franco, Giuseppe D’Amico, Davide Alfano e Debora Rosti – è rappresentato dalla volontà di procedere a una riorganizzazione dell’area amministrativa con l’indizione di tre nuovi concorsi pubblici, scelta che suscita forti perplessità per molteplici ragioni: sdoppiamento delle cariche (l’attuale figura del direttore amministrativo, prossimo al pensionamento, verrebbe scissa in due ruoli distinti, ai quali si aggiungerebbe un’ulteriore figura di capo del personale); introduzione di una figura ‘ibrida’ (prospettato un profilo di 1° livello amministrativo con competenze artistiche). Scelte determinerebbero un ulteriore indebolimento dell’area artistica”.
I sindacati confermano il permanere dello stato di agitazione e gli orchestrali proseguiranno con l’esecuzione dei concerti in abiti civili, rinunciando alla tradizionale divisa da concerto. Domani, 24 gennaio, dalle 16 alle 17 i professori d’orchestra suoneranno in segno di protesta in piazza Politeama davanti al pubblico.