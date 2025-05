La collana con la foto del morto e gli spari: ecco “l’assassino” di Monreale

Come si è arrivati all'arresto di Mattias Conti LE IMMAGINI

PALERMO – Mattias Conti avrebbe sparato in due distinti momenti. La prima volta a piedi, la seconda volta dopo avere fatto il giro e restando in sella alla moto Bmw Gs. Gli investigatori sono certi di averlo identificato mettendo insieme una serie di elementi.

Subito dopo il delitto hanno iniziato a circolare una serie di fotografie sui social network. Una in particolare ripotava la scritta “ecco a voi le facce di sti cati i munnizza, siete l’aborto”. Nella foto di gruppo ci sono Samuel Acquisto, Salvatore Calvaruso (arrestati nei giorni scorsi) e Mattias Conti fermato oggi dalla Procura della Repubblica. L’inchiesta è coordinata dal procuratore Maurizio de Lucia, dall’aggiunto Sergio Demontis e dai sostituti Luisa Vittoria Campanile e Felice De Benedittis. Lo scatto probabilmente risale a poco prima della strage del 27 aprile.

Conti indossa scarpe scure e un giubbotto bianco. “Non ho dubbi che il giubbotto tipo Blauer di cui parlavo prima lo identifico nel soggetto a destra nella foto, che mi sembra proprio identico a quello indossato dal tizio che era passeggero della Gs, con il casco Momo Design”, racconta un testimone.

Che ricorda un altro dettaglio: “Mi sembra di ricordare che il soggetto con il giubbino bianco (sono sicuro lo portasse un po’ aperto, sfibbiato) indossasse una collana con l’immagine di Lino Celesia, un ragazzo che è morto. Ho notato questo particolare mentre il soggetto faceva il segno della vittoria con le braccia”. Celesia è il giovane che è stato ucciso nel dicembre 2023 a colpi di pistola alla discoteca Notr3 di via Pasquale Calvi a Palermo.

Altri testimoni vedendo la fotografia di Conti lo hanno riconosciuto nel passeggero della Bmw: “… me lo ricordo, ma lo ricordo senza occhiali. Quando l’ho visto andava via come passeggero del Gs, dopo che il Gs aveva tamponato lo scooter (è quello di Massimo Pirozzo, ndr)… il Gs perde l’equilibrio e lui scende dalla moto sul lato destro; io me lo ritrovo di spalle che alza il braccio alla sua destra e io, in preda al panico, fuggo via. Ricordo che aveva un giubbotto di colore chiaro, direi bianco. Non ricordo indossasse il casco. Ribadisco che alla guida del Gs c’era il soggetto che ho visto prima, di nome Samuel…”. Ed ecco un altro dettaglio: nella rissa Conti avrebbe perso gli occhiali ritrovati dagli investigatori. Sui social ci sono delle foto che lo ritraggono con la montatura ritrovata.

“Li vedevo transitare a velocità e si fermavano pochi metri più avanti. In questo momento il passeggero, con grande destrezza, scendeva dalla moto e puntando la pistola in direzione di un ragazzo che saliva da via Arcivescovado tentava di colpirlo con almeno 4/5 colpi – racconta un altro dei presenti -. Ricordo che il ragazzo tentava di saltare per evitare i colpi, inoltre si lanciava dietro la fioriera per proteggersi dai colpi. Subito dopo il passeggero del Bmw risaliva a bordo della moto e si davano alla fuga. Nello specifico si metteva in piedi sulla moto come passeggero e sparava in aria diversi colpi d’arma da fuoco”. Conti, dunque, avrebbe fatto fuoco in due distinti momenti.

Il racconto viene confermato dalle immagini delle telecamere delle attività commerciali di via Benedetto D’Acquisto. Si vede il giovane identificato in Mattia Conti prima a piedi e poi in sella alla Bmw. Spara e scappano.

Sulla stessa moto alla fine salirà anche Salvatore Calvaruso. Sono fuggiti in tre lungo la strada verso Palermo che costeggia il belvedere di Monreale.

Delle armi non c’è traccia. Se ne sono disfatti durante la fuga. Stessa cosa con i cellulari e i vestiti. Ci sarebbero altre immagini in cui si vede Acquisto e Conti rientrare a casa nel quartiere Zen 2 a bordo di una bici elettrica. Si sarebbe liberati della moto, ritrovata il 3 maggio. Nei frame si vedrebbe Conti togliersi il giubbino. Poco dopo si registra anche l’arrivo di Calvaruso che sale sulla stessa bicicletta.