Frana di Niscemi, Schifani: “Contrario alla costruzione di una new town”

L'idea del governatore siciliano per il post emergenza nella cittadina del Nisseno

PALERMO – Il presidente della Regione Siciliana, Renato Schifani, è contrario all’ipotesi di una new town a Niscemi, la cittadina nissena colpita da una frana. “Sono contrario alla new town – ha spiegato Schifani nel corso di una conferenza stampa con il ministro degli Esteri Antonio Tajani a Palazzo d’Orleans -. Guardo con attenzione all’affitto degli immobili al momento disponibili per consentire un momentaneo trasferimento di chi è rimasto senza casa. Superata questa fase tireremo le somme per capire quale dovrà essere il domani di Niscemi”.

Schifani ha poi continuato: “Valuto con attenzione la possibilità di espandere urbanisticamente Niscemi verso l’area limitrofa messa a disposizione dal Comune di Gela, il tema è comunque delicato. Inn questo momento mi sto concentrando sull’emergenza e sulla sicurezza dei cittadini”. Per Schifani “una cosa è certa: in quelle case non rientrerà più nessuno, quindi bisognerà capire quale soluzione adottare”.

E sulla possibilità di un decreto ‘ad hoc’ da parte del governo nazionale su Niscemi, il presidente della Regione ha affermato: “L’ordinanza di Protezione civile contiene già le misure sul problema di Niscemi. Non ritengo opportuna una duplicazione del decreto perché significherebbe complicare compiti e strutture, con un conseguente allungamento dei tempi”.