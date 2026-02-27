Frana di Niscemi, quante persone potranno tornare a casa

Le parole del commissario Ciciliano. Interviene anche il sindaco

NISCEMI – Nelle prossime ore, il Comune di Niscemi emetterà i provvedimenti per il rientro nelle rispettive abitazioni dei nuclei familiari che prima della frana vivevano nella fascia dei cento metri che è stata ridotta dai 150 metri iniziali.

Quanti sono gli sfollati e la zona rossa

Il neo commissario per l’emergenza Fabio Ciciliano parla di “600-700 persone”. Gli sfollati per ora sono 1540. “Al momento non abbiamo un dato ufficiale, certamente saranno centinaia di nuclei familiari – dice il sindaco di Niscemi Massimiliano Conti – stiamo lavorando alla riperimetrazione sulla base della relazione portata dal commissario Ciciliano, che si è ufficialmente insediato oggi, a seguito di provvedimento del governo nazionale”. Intanto, la zona rossa sarà ridotta.