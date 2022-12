Fratelli d’Italia in pressing sul governo per la proroga dei precari Covid

Le dichiarazioni di Assenza e Catania (nella foto)

1' DI LETTURA

PALERMO – “Il governo regionale si impegni a reperire i fondi necessari al fine di prorogare i contratti per i precari tecnico-amministrativi assunti durante la pandemia Covid”. È quanto ha chiesto il deputato regionale di FdI, Nicola Catania, a nome dell’intero gruppo Fratelli d’Italia all’Ars, su delega del capogruppo Giorgio Assenza. Catania, vice capogruppo FdI, oggi pomeriggio ha ricevuto una delegazione dei precari al Palazzo dei Normanni.

“Quello che chiediamo al governo è una proroga nelle more che il governo nazionale trovi la soluzione definitiva alla questione”, ha aggiunto Catania. “Questo personale rappresenta un patrimonio umano indispensabile per le strutture sanitarie in Sicilia, nell’ottica anche della rimodulazione della sanità territoriale che sarà attuata nei prossimi anni coi fondi Pnrr”, ha cocnluso.

Dell’incontro di oggi pomeriggio Catania ha informato il capogruppo Assenza, che ha ribadito: “Sarebbe ingiusto e oltremodo dannoso disperdere delle professionalità che hanno dato un meritorio contributo in prima linea durante il periodo drammatico dell’emergenza Covid”.