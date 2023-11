Fratelli d’Italia, Nino Cammarata è il presidente provinciale di Enna

Ecco chi farà parte del direttivo provinciale

ENNA – Il sindaco di Piazza Armerina Nino Cammarata è il nuovo presidente provinciale di Fratelli d’Italia. La sua elezione è avvenuta ieri nell’ambito del congresso, all’Hotel Federico II di Enna. Cammarata in questi anni ha ottenuto svariati milioni di euro per il turismo, le infrastrutture e le opere pubbliche della sua città.

I suoi incarichi

Piazza Armerina di recente lo ha confermato per il secondo mandato da sindaco. Ed è anche il presidente dell’assemblea territoriale idrica provinciale. Un’Ati che per la prima volta è riuscita a ottenere quasi 60 milioni per rifare, quasi a costo zero per i cittadini, reti idriche e depuratori in giro per le venti cittadine ennesi. Sono i fondi del React Eu.

Il direttivo

Il direttivo provinciale FDI sarà composto ovviamente dalla deputata Eliana Longi e dell’assessore regionale Elena Pagana, componenti di diritto. Poi da Melania Scorciapino, Dante Ferrari, Luigi Carabotta, Pino Castelli, Rosario Patti, Gianluca Arena, Vincenzo Pafumi Lauretta, Lorena Pignato, Sergio Politi, Rosalba Ciulla, Nino Mobilia, Leandro Castrogiovanni, Francesca Proto e Filippo Curia. Il sindaco di Piazza Armerina era l’unico candidato alla presidenza provinciale.

La programmazione

FDI in provincia conta un sindaco, Cammarata – il cui carisma è riuscito a fare da sintesi alla dialettica interna – e 30 tra consiglieri e assessori. Poi ovviamente le autorevoli rappresentanze a Palazzo d’Orleans e a Montecitorio. “Sono numerosi i punti che saranno al centro del lavoro programmatico della presidenza provinciale – afferma Cammarata -. Dai temi legati al Policlinico alla sanità provinciale, alle questioni legate all’agricoltura e alla zootecnia, con tutte le preoccupazioni connesse alla brucellosi, che è al centro della nostra attenzione”.

“Ci occuperemo ancora molto delle questioni legate all’acqua, per venire incontro alle necessità e alle istanze dei cittadini, lavorando seriamente al tema della tariffa. E, ancora, la viabilità. Ci riferiamo alla nord-sud, ma non solo. I temi legati all’ambiente, tra il dissesto idrogeologico, che in questo periodo dell’anno dalle nostre parti è spesso emergenza, al problema enorme degli incendi boschivi, perché è nostra intenzione puntare decisamente sulla prevenzione”.

Le elezioni

“La nostra presidenza – conclude il sindaco di Piazza Armerina – sarà un organo politico pronto a lavorare anche su questioni tecniche: stileremo delle linee programmatiche destinate a fare la differenza in provincia di Enna. Siamo consapevoli che in provincia di Enna l’anno che sta arrivando non ha particolari scadenze elettorali locali”.

“Tuttavia saremo presenti per le elezioni europee e ci prepareremo alle competizioni del 2025 in provincia. Grazie di cuore al commissario uscente Galletta, all’assessore Pagana e all’onorevole Longi: una segreteria forte darà maggiore forza anche all’azione che porteranno avanti, rispettivamente, a Palermo e a Roma”.

