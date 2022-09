Frosinone-Palermo, Corini: “C’è un miglioramento evidente”

"Oggi la prestazione secondo me è stata fatta bene ma non ha portato risultato"

“C’è molto rammarico, abbiamo lasciato qualcosa che a volte ti fa fare risultato anziché non portarlo a casa”. Così l’allenatore del Palermo Eugenio Corini in mixed zone dopo la sconfitta per 1-0 arrivata al “Benito Stirpe” contro il Frosinone. “All’ultimo minuto del primo tempo abbiamo lasciato qualcosa a loro e ne hanno approfittato. Nel secondo tempo abbiamo creato i presupporti per pareggiarla senza riuscirci. C’è un miglioramento evidente ma la delusione per la sconfitta è tanta, soprattutto perché oggi la prestazione secondo me è stata fatta bene ma non ha portato risultato. Quando parlo di sfumature mi riferisco a giocarla ogni secondo la partita. Avevamo lavorato sulla profondità che dava Caso ma sono stati bravi loro. Poi purtroppo una deviazione ha favorito il gol in un primo tempo equilibrato”.

“Tutti i ragazzi arrivati nelle ultime settimane hanno qualità importanti per la categoria e stanno ritrovando la condizione atletica adeguata, cercando anche di capire come vogliamo giocare – prosegue il tecnico dei rosanero -. Chi è entrato a partita in corso ha fatto molto bene ma anche chi l’ha sviluppata dall’inizio aveva fatto una buonissima partita. La pausa è importante per noi, in queste sei partite dovevamo crescere tanto e abbiamo lasciato qualcosa per strada, forse uno o due punti in più. Adesso possiamo lavorare bene in vista del Sudtirol tra due settimane in casa”.