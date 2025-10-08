Fuggono dal ristorante senza pagare: inseguiti dal titolare e dai dipendenti

In sette ordinano senza badare a spese e scappano al momento del conto

Fuggono dal ristorante senza pagare dopo aver mangiato a sbafo. Quanto accaduto in un ristorante di Brescia sembrava un film ma con un finale tutt’altro che comico. Sette persone si sono presentate in un locale del centro e hanno ordinato, mangiato e brindato senza badare a spese. Al momento di pagare, hanno però scelto la via più sbrigativa: la fuga.

Il titolare e i dipendenti, resisi conto dell’accaduto, si sono lanciati all’inseguimento per le vie della città, mentre scattava la chiamata al 112. Uno dei clienti in fuga è stato raggiunto e bloccato. Si tratta di un 45enne bresciano con numerosi precedenti, trovato senza un euro in tasca ma con un martelletto frangivetro, immediatamente sequestrato dagli agenti.

Fuggono dal ristorante senza pagare, tre denunciati

Grazie alle immagini delle telecamere di sorveglianza, la polizia ha poi ricostruito l’intera scena individuando altri due complici: un 42enne di Montichiari, già noto alle forze dell’ordine e destinatario di un foglio di via, e una 25enne ospite di una casa d’accoglienza.

I tre sono stati condotti in Questura e denunciati per insolvenza fraudolenta. Ulteriori contestazioni sono scattate per il possesso di strumenti atti a offendere e per la violazione del foglio di via.

Quattro dei commensali risultano ancora irreperibili. Le indagini continuano per dare un volto anche agli altri protagonisti della chiacchieratissima fuga.

