Fuochi e folla chiudono una lunga giornata di gioia VIDEO

Sant'Agata entra nel vivo. Oggi, Carrozze, Candelore e gran chiusura in Piazza Duomo tra una fiumana di gente.

1' DI LETTURA

CATANIA. Inizia la Festa della Patrona Sant’Agata. Dall’uscita delle carrozze del Senato Cittadino, alla Processione per l’offerta della cera e i fuochi d’artificio “da sira o’ tri”. La mattinata ha visto, per la prima volta nella storia cittadina, un Commissario Straordinario, Piero Mattei, salire sulla Carrozza del Senato. “Non ho mai visto, se non qualche decennio fa, una festa di Sant’Agata di queste dimensioni e con uno spirito religioso che ai giorni nostri si è un po’ annacquato – dice Mattei – ho già iniziato per osservare le problematiche di questo Comune sia alla Città Metropolitana con il dirigente Trombetta sia al Comune parlando con tutti i dirigenti. Devo dire, sostanzialmente, mi aspettavo di peggio”.

Accanto al Commissario qualche sorrisino appena accennato e poi la battuta, tutta catanese, appena si allontana “cettu cchiu scuru di mezzanotte non po’ fari”.



L’unico Sindaco, con tanto di fascia tricolore, accanto agli altri occupanti la Carrozza è stata Costanza Russo baby Sindaco della scuola Parini. Saluti, convenevoli e dichiarazioni di rito, l’emozione vera? Quella di Costanza. Candelore in processione verso la chiesa di Sant’Agata alla Fornace, seguono le Carrozze del Senato e, subito dopo, il corteo dell’offerta della cera in ritorno verso la Cattedrale.



In serata lo spettacolo pirotecnico che precede di alcune ore l’uscita del busto reliquiario della Santa Patrona che oggi inizia il suo primo giro per le vie della città, quello esterno. Spettacolo pirotecnico preceduto dal concerto della corale Giovanni Tovini e da uno spettacolo in video mapping proiettato sulla facciata della Cattedrale.