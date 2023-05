Piromane in azione: fuoco all’auto in piena notte VIDEO

Le fiamme hanno colpito anche una seconda auto parcheggiata nelle vicinanze

1' DI LETTURA

CASARANO (Lecce) – Fuoco all’auto in piena notte armato di tanica piena di benzina. È successo a Casarano in provincia di Lecce.

Ennesimo incendio in Salento nella notte tra mercoledì 17 e giovedì 18 maggio. Il rogo ha colpito e danneggiato una Fiat 500L di una donna 41enne poco prima delle ore 3.00. Le immagini delle telecamere presenti nella zona mostrano un uomo con il volto coperto da un casco, mentre si avvicina al veicolo versando la benzina per poi dare fuoco all’auto in piena notte.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco del distaccamento di Gallipoli. Le fiamme hanno colpito anche una seconda auto parcheggiata nelle vicinanze e l’insegna di un’attività commerciale. Sull’accaduto indagano i carabinieri.

TUTTE LE NOTIZIE DAL WEB DI LIVESICILIA: VISITA LA SEZIONE