Furnari, ferisce la zia con un machete e fugge: caccia all’uomo

L'uomo è riuscito a far perdere le proprie tracce tra le campagne della zona. Indagano i carabinieri

FURNARI – È in corso da ore a Furnari una vera e propria caccia all’uomo. I militari stanno cercando un 50enne, Vincenzo Baglione, che questa mattina quale stamattina, armato di machete, è entrato in una bottega della via Risorgimento, ferendo la zia, che gestisce l’attività.

La bottega di via Risorgimento, a Furnari, dove è avvenuta l’aggressione

La donna ha riportato delle ferite importanti, ma non è in pericolo di vita. Successivamente è fuggito in delle campagne presenti nella zona. I militari lo hanno braccato per alcuni minuti, ma l’uomo, che conosce molto bene la zona, ha fatto perdere le proprie tracce nella fitta vegetazione. È tutt’ora ricercato, sia da terra e sia con gli elicotteri.