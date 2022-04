Furto all’Asp di Palermo: svaligiati i distributori di merendine

I carabinieri hanno acquisito le immagini e stanno cercando di risalire agli autori

PALERMO – Ancora un furto nella sede dell’Asp di Palermo in via La Loggia. I ladri hanno preso d’assalto ancora una volta le macchinette che distribuiscono merendine e bevande. A segnalare il furto i dipendenti una volta arrivati negli ambulatori. Sono intervenuti i carabinieri che hanno acquisito le immagini dei sistemi di videosorveglianza della zona per cercare di risalire agli autori. Nelle scorse settimane si erano registrati altri furti sempre ai distributori piazzati nei reparti dell’azienda sanitaria.