Furto luce, non tracciabilità e lavoro nero: sanzioni a Catania

Controlli al viale Mario Rapisardi

CATANIA – Sanzioni per oltre 13mila euro sono stato irrogato a Catania dalla Polizia durante i controlli a una pescheria e una macelleria del viale Mario Rapisardi, dove gli agenti hanno accertato, a vario titolo, un furto di energia, lavoratori in nero e la presenza di alimenti non tracciati, i controlli sono stati effettuati insieme con i veterinari dell’Asp, personale dello Spresal, dell’Ispettorato del Lavoro e con una squadra di tecnici Enel per verificare eventuali furti di energia elettrica.

Nella pescheria sono stati sequestrati 80 chili di pesce, 61 di prodotti ortofrutticoli e 18 litri di olio, tutti non tracciati. Gli operai dell’Enel inoltre hanno avuto modo di accertare il furto di energia elettrica con l’allaccio abusivo dell’attività alla rete attraverso la manomissione del contatore.

L’erogazione dell’energia è stata immediatamente interrotta e il titolare è stato denunciato. Il Servizio di prevenzione e sicurezza negli ambienti di lavoro ha accertato la presenza di un lavoratore in nero la cui posizione, se non verrà regolarizzata nei termini di legge, comporterà la sospensione dell’attività.

Nella macelleria invece sono state riscontrate altre gravi violazioni che hanno generato sanzioni per quasi 10 mila euro. In particolare, è stata riscontrata la presenza di due lavoratori in nero, uno dei quali risultato percettore del reddito di cittadinanza.

I poliziotti hanno avuto modo di constatare anche in questo caso diverse irregolarità relative alla tracciabilità di alcuni prodotti. Nello specifico sono stati sottoposti a sequestro 30 chili di carne equina che, essendo non tracciata, è stato distrutto sul posto.

Ulteriori controlli hanno comportato due sanzioni amministrative per la mancanza del libro degli ingredienti e allergeni per quanto riguarda gli alimenti in vendita e la mancanza di etichetta di controllo periodo dei due estintori trovati nell’esercizio commerciale.