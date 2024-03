Il Palermo Calcio a5 ai playoff: ininfluente il ko con l’Atletico Monreale

Chiuso il girone A di Serie C1 al quarto posto

Il Palermo C5, nell’ultima giornata della regular season, tra le mura amiche del Pala Don Bosco, festeggia la qualificazione ai playoff. La compagine rosanero, infatti, nonostante la sconfitta per 2-4 contro l’Atletico Monreale, chiude il Girone A di Serie C1 al quarto posto e disputerà i playoff visto che la forbice di punti tra la seconda e la terza in classifica risulta essere inferiore a 10. Nella prima gara la compagine del presidente Salvo Messeri affronterà il 3M Calcio a5 (calendario in fase di definizione).

Il Palermo Calcio a5, rimaneggiato per le tante assenze, parte subito forte sfiorando per ben due volte il vantaggio, bravo nelle due occasioni l’estremo difensore Norfo. Ad aprire le danze del match sarà l’Atletico Monreale grazie alla rete siglata da Macaluso sugli sviluppi di un un calcio di punizione. Non ci saranno altri gol nella prima frazione di gioco, si andrà all’intervallo con gli ospiti avanti di una rete.

La ripresa inizia con il Palermo C5 proiettato in avanti, forcing che porta al gol del pareggio firmato da Saviano al termine di un’ottima combinazione con Giannò. La rete dei rosanero, però, scuote l’Atletico Monreale che, con una reazione veemente, troverà ben 3 reti consecutive: 1-2 siglato da Macaluso (doppietta per lui), 1-3 firmato da Lupo e 1-4 realizzato da Gentile. Pesano le assenze dei tanti titolari in casa Palermo, soprattutto in termini di esperienza e di gestione complessiva della partita. Sul finire del match timbra il cartellino Lucchese che rende meno pesante il risultato per la squadra guidata da coach Lo Piccolo confezionando, dopo una superlativa giocata, la rete del definitivo 2-4.