La serata con gli amici, lo schianto all’alba e l’auto in fiamme: Gaia muore a 19 anni

La giovane, che avrebbe compiuto 20 anni a breve, ha perso il controllo della sua vettura

Una ragazza di 19 anni, Gaia Conte, è morta nella notte tra sabato 15 e domenica 16 novembre in un incidente avvenuto a Cervasca, lungo la provinciale 422 che collega Cuneo a Caraglio.

La giovane, studentessa dell’Istituto Grandis, avrebbe compiuto 20 anni il 23 novembre. È la 34esima vittima della strada nel Cuneese dall’inizio del 2025. Un numero che supera già l’intero bilancio dello scorso anno.

L’incidente è avvenuto intorno alle 5 del mattino, in località San Defendente. Dopo aver trascorso la serata con gli amici, Gaia Conte stava guidando una Fiat Panda diretta verso Dronero quando, per cause ancora in accertamento, ha perso il controllo del veicolo finendo fuori carreggiata.

L’auto ha preso immediatamente fuoco, impedendo alla ragazza ogni possibilità di fuga. I vigili del fuoco hanno spento le fiamme e liberato la conducente dall’abitacolo, ma per la giovane non c’è stato nulla da fare. Il personale del 118 ha tentato a lungo le manovre di rianimazione, risultate inutili.

Chi era Gaia Conte, morta a 19 anni in un incidente

Molto conosciuta tra Cuneo e Dronero, Gaia Conte era appassionata di moda e aveva frequentato un percorso formativo in estetica presso l’Azienda di formazione professionale di Dronero. Lavorava anche, saltuariamente, in una boutique di via Roma.

In paese la ricordano come una ragazza solare e piena di amici. Lascia il padre Luca, carrozziere a Dronero insieme al fratello Andrea, la madre Maria Grazia e le sorelle Emily e Desirée. Quello di Cervasca è stato solo uno dei sette incidenti registrati in poche ore nel territorio provinciale.

