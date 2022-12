Gaia scomparsa sulla nave, la mamma a ‘Chi l’ha visto’

La trasmissione si occupa del caso. L'appello della mamma.

“Domani sera la mamma di Gaia sarà in diretta a ‘Chi l’ha visto’. Non dobbiamo lasciare niente di intentato per sapere cosa è successo alla ragazza. Rinnoviamo l’appello: chi sa qualcosa, parli”. Ci sarà anche l’avvocato Aldo Ruffino – è lui che annuncia la presenza in trasmissione – che, con l’avvocato Paolo Grillo, assiste la famiglia Randazzo, smarrita nella ricerca di una figlia scomparsa sulla nave in viaggio da Genova a Palermo, in circostanze surreali.

Siamo al cospetto di una storia atroce e di persone crudelmente colpite. Gaia si è come dissolta e nessuno, secondo la cronaca fin qui disponibile, ha dato indicazioni utili. Viaggiava con il fratellino di quindici anni, quando si è verificato qualcosa che l’ha portata lontano da chi la ama.

La mamma della ragazza, la signora Angela, ha lanciato il suo appello in una intervista con LiveSicilia.it: “Se qualcuno sa qualcosa, deve parlare. Si dice che hanno controllato i camion. Io ho visto qualche video in rete di quei momenti e mi sono sembrati controlli sommari. Come sono stati fatti? Sulle navi ci possono essere delinquenti. Possibile che non ci siano immagini delle telecamere? Non ci arrendiamo”.

“Gaia aveva la nausea – ha raccontato questa mamma con il cuore in pezzi – ed è andata in bagno. Il suo cellulare era nello zainetto, sulla nave non prendeva. Poi, c’è il buio più totale. No, non crediamo al suicidio. Mia figlia era sempre curata, presente a se stessa. Stava iniziando a mandare i curriculum per lavorare e c’era il progetto di creare un rifugio per gatti. Gaia ama tantissimo i gatti e gli animali”. (Roberto Puglisi)