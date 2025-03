Palermo, chiusura della galleria di Sferracavallo sull’autostrada

Stop al traffico per quattro ore

PALERMO – Quattro ore di chiusura per la galleria Sferracavallo sull’autostrada A29 Palermo-Mazara del Vallo. Il provvedimento, che scatterà alla mezzanotte di venerdì 28 marzo, è stato deciso da Anas per consentire le ispezioni all’interno della galleria.

Il percorso alternativo

La carreggiata chiusa sarà quella in direzione Palermo, tra lo svincolo di Capaci e quello di Tommaso Natale. Per le ore di chiusura, Anas consiglia un percorso alternativo: uscire allo svincolo di Capaci, percorrere la Sstatale 113 in direzione Palermo e rientrare in autostrada in corrispondenza dello svincolo di Tommaso Natale.