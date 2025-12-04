Gallo canta alla 3:30 e disturba i vicini: per la Procura non è reato

I gestori di un B&B hanno presentato un esposto dopo le recensioni negative

A Maniago di Mezzo (Pordenone), un gallo disturba regolarmente il sonno dei vicini iniziando a cantare attorno tra le 3.30 e le 4:00 del mattino. È questa l’origine di un’annosa disputa tra due proprietà confinanti, una delle quali ospita un B&B gestito da una coppia.

Secondo i residenti infastiditi, il richiamo del pennuto sarebbe diventato un appuntamento notturno puntuale, ben prima dell’alba. Le testimonianze pubblicate online confermano una situazione sfaccettata.

Le piattaforme destinate alle recensioni riportano giudizi molto positivi sulla struttura ricettiva, affiancati però da commenti meno entusiasti sulla “colonna sonora” mattutina, che non tutti i turisti sembrano gradire.

Gallo disturba vicini, l’esposto

I vicini hanno inizialmente tentato un approccio collaborativo, chiedendo che l’animale fosse collocato a una distanza maggiore dalla linea di confine. Non avendo ottenuto alcun risultato, la coppia ha coinvolto la polizia locale e l’Azienda sanitaria.

I controlli eseguiti in orario diurno hanno accertato che il gallo è “in ottima salute” e mantenuto “in condizioni dignitose”. Escluse irregolarità sul piano del benessere animale, i coniugi hanno presentato un esposto in Procura, precisando che l’intento non era contestare la cura riservata al volatile, bensì la tollerabilità del rumore.

Il caso è stato archiviato

La magistratura ha però richiesto l’archiviazione, rilevando che per ipotizzare il reato di disturbo della quiete pubblica è necessaria la presenza di “più persone coinvolte” e non quella di “un singolo nucleo familiare”. La coppia ha fatto sapere che non si opporrà alla decisione.

