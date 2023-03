Galvagno: “Ho apprezzato l’apertura di Calderoli su insularità”

Vertice nella Capitale sull'autonomia differenziata.

1' DI LETTURA

ROMA – “Ho apprezzato l’apertura del Ministro Calderoli in merito all’integrazione del principio costituzionale di insularità nel Disegno di Legge sull’Autonomia Differenziata per la Sicilia e la Sardegna, e si è inoltre reso disponibile a incontrare regolarmente la Conferenza dei Presidenti dei Consigli regionali per discutere e approfondire le istanze e i temi relativi all’Autonomia Differenziata delle Assemblee Legislative delle Regioni. Il divario della Sicilia rispetto le altre regioni d’Italia è una questione aperta che si avvicina a una soluzione grazie al proficuo confronto con il governo centrale”, così dichiara il Presidente dell’Assemblea Regionale Siciliana, l’onorevole Gaetano Galvagno dopo il soddisfacente incontro avvenuto nella giornata di ieri tra il Ministro per gli Affari Regionali e le Autonomie, Roberto Calderoli e la Conferenza dei presidenti delle Assemblee Legislative delle Regioni e delle Province autonome.