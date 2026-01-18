 Galvagno: "Nessuna preclusione per chi vuole scrivere programma elettorale"
Galvagno: “Nessuna preclusione per chi vuole scrivere un programma”

Ha partecipato all'evento di Cateno De Luca senza chiudere le porte a possibili alleanze
L'EVENTO
di
1 min di lettura

CALTAGIRONE (CATANIA) – “La coalizione di centrodestra c’è e ritengo che sia abbastanza competitiva. Non credo che ci siano preclusioni nei confronti di chi vuole scrivere un programma elettorale che possa avere come punti cardine il ritorno dei giovani, l’attenzione verso il gap infrastrutturale che è sotto gli occhi di tutti. Non c’è una preclusione, anzi ci sono le porte aperte quantomeno da parte mia, ma sono i segretari dei partiti a decidere”. Lo ha detto il presidente dell’Assemblea regionale siciliana, Gaetano Galvagno (Fdi), partecipando all’iniziativa denominata “Liberi e Forti” al Cine-teatro Politeama di Caltagirone e organizzata dal Centro studi “Ti Amo Sicilia”.

“Cateno De Luca penso vorrà tenersi le mani libere per potersi muovere in maniera autonoma e scegliere chi vorrà condividere un programma. Non correrà da solo. Il suo unico interesse è il territorio”.

