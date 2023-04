Provano a rubargli lo scooter, poi gli sparano alle gambe VIDEO CHOC

Le immagini dell'aggressione al distributore di benzina

1' DI LETTURA

NAPOLI – Due lunghi minuti di lotta per difendere il proprio scooter dagli attacchi di due rapinatori, al termine dei quali è stato gambizzato. Le telecamere di un distributore di benzina in via Reggia di Portici, a Napoli, hanno ripreso l’agguato a un ingegnere di 32 anni mentre faceva rifornimento la sera del 29 marzo scorso.



Il video in alto mostra le fasi dell’aggressione: dall’affiancamento dei rapinatori al momento in cui uno di loro spara e poi fugge col complice. Bersagli le gambe e il bacino della vittima, che è rimasta in sella al proprio scooter proteggendolo fino alla fine. L’uomo gambizzato è riuscito nell’intento e lo scooter non gli è stato sottratto, ma il suo coraggio poteva costargli carissimo. Dopo il ricovero all’Ospedale del Mare, è stato considerato fuori pericolo.



