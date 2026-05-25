Sarà gemellata con l'omologa di Barcellona

Da lunedì 1 giugno Palermo avrà la sua prima “Gay street“, la prima realizzata in Sicilia. L’iniziativa prenderà forma nel quartiere della Vucciria, in un tratto di via Argenteria, dove sarà collocato uno striscione con la scritta: “Welcome in the Gay street Palermo!”.

Il progetto nasce dalla collaborazione tra il Bunker club di Palermo, l’European gay network di Barcellona, Canal G onlus Italia e lo Stop omofobia center di Palermo, con il coinvolgimento delle attività commerciali presenti nella strada interessata.

L’area ospiterà esercizi commerciali e spazi dichiaratamente gay friendly o rivolti in particolare alla comunità LGBTQ+. Tra questi ci sarà il Bunker club, che sarà suddiviso in due formule differenti: il Bunker day, aperto dalle 16 alle 20 e destinato alla comunità LGBTQ+ ed etero friendly, e il Bunker night, operativo dalle 23 alle 4 e rivolto esclusivamente a un pubblico maschile.

Tra le attività coinvolte compare anche la storica rivendita di frutta di Ignazio “lu Bruccularu”, presente alla Vucciria da oltre settant’anni, che proporrà prodotti contrassegnati da un bollino gay come segno di adesione al progetto.

Nella nuova Gay street troveranno spazio anche il negozio vintage The Queen di Ursula, dedicato alla realizzazione di outfit per il pubblico trans e gender fluid, l’agenzia di viaggi Epic Sicily con escursioni pensate per la comunità LGBTQ+, il laboratorio creativo Rogato Bags, oltre ai Librai della Vucciria, una paninoteca con proposte dedicate denominate Gay street food, la galleria d’arte Alkemie e diverse trattorie tipiche palermitane.

Il progetto prevede inoltre l’apertura di un punto informativo dedicato alla comunità LGBTQ+ e di un centro antiviolenza contro l’omofobia.

La Gay street di Palermo sarà gemellata con quella di Barcellona e avrà un sito ufficiale, attraverso il quale sarà possibile consultare eventi, iniziative e attività organizzate a partire dal 1 giugno.