Gela, sparatoria in strada e due feriti: uno è grave

Le indagini della polizia.

Sparatoria per strada a Gela. Due le persone ferite. Altre due persone, o forse una, secondo una prima ricostruzione, da uno scooter avrebbero iniziato a sparare per motivi ancora ignoti. Uno dei feriti sarebbe in prognosi riservata, essendo stato raggiunto al volto da un proiettile. Sul posto diverse volanti della polizia per effettuare i rilievi e accertare la dinamica dei fatti.